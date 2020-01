Resta in piedi l'ipotesi Rakitic per la Juventus. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il nome del centrocampista croato è ancora sul taccuino di Fabio Paratici che si sta guardando attorno in cerca di nomi che possono rafforzare il centrocampo. Rakitic è uno dei pallini del dirigente bianconero ma quando la Juve ha provato a prenderlo in passato non c'è stato accordo sulla valutazione del giocatore e su quella di Federico Bernardeschi che i blaugrana volevano inserire in uno scambio.