Fabio Paratici non molla Isco, trequartista del Real Madrid che con Zidane non sta trovando spazio.Secondo quanto riporta la stampa iberica, il nazionale spagnolo avrebbe aperto a un trasferimento a Torino, seppur la sua priorità resterebbe quella di continuare con i Blancos. Se ne potrebbe riparlare la prossima estate quando i bianconeri accoglieranno comunque il nuovo acquisto Dejan Kulusevski, strappato all'Atalanta per 44 milioni di euro.