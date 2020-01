Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus non molla Mauro Icardi. L'attaccante argentino è in prestito al Paris Saint-Germain, con l'Inter che ne detiene ancora il cartellino e i parigini che possono esercitare un diritto di riscatto versando 70 milioni nelle casse nerazzurre. Eppure, nel contratto di Icardi c'è una clausola che gli permetterebbe di rifiutare il Psg: per questo, la Juventus sogna ancora di poterlo vedere al centro del suo attacco dalla prossima stagione.