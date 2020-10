Discusso, stimato, contestato. Fabio Paratici è un protagonista della Juventus e, di riflesso, del calcio italiano. Soprattutto da quando è rimasto da solo a capo dell'area sportiva, dopo la partenza di Beppe Marotta per Milano. E il suo futuro è ancora avvolto nel mistero. Di sicuro il suo contratto dura fino alla fine di questa stagione. Dopodiché, si aprono diversi scenari.

TRIPLICE INTERESSE - Le strade che portano a Roma non sono proprio infinite, come vorrebbe il celebre detto. Se da una parte il club della capitale è alla ricerca di un profilo come il suo e Paratici è molto amico di Guido Fienga, amministratore delegato giallorosso, Tuttosport ricorda che per adesso sono arrivate solo smentite. Rimaniamo in attesa di capire se la pista romana sia definitivamente da escludere oppure no. E poi ci sono alla porta Manchester United e Paris Saint-Germain, che hanno alzato il telefono per sondare il terreno. Finora sono arrivati solo dei 'no', ma la stagione è ancora lunga, e quel contratto recita 2021.