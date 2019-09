Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della gara tra Atletico e Juventus: "Lo scorso anno? Mancanza di coraggio no, la Champions sempre impegnativa. La prima mezz'ora è sempre difficile scendere in campo, l'anno scorso all'andata ha fatto una grande partita l'Atletico, al ritorno a Torino noi. Negli ultimi sei sette anni abbiamo avuto sempre rose importanti, di giocatori che hanno vinto nel club e in nazionale. Ora non cambia tanto, allenatore e giocatori sanno perfettamente cosa devono fare. Abbiamo sempre avuto allenatori preparati per guidare questa squadra".



ROSA LUNGA - "Avremmo avuto un problema se fosse stretta. Siamo alla quarta partita e abbiamo già perso Chiellini, Douglas Costa e De Sciglio, quindi non è un problema avere in squadra tanti giocatori".



PASSATO - "Quando siamo arrivati dieci anni fa, pochi giocatori volevano venire e alcuni essere ceduti. Se ora non è così è perché abbiamo fatto un buon lavoro, anche grazie agli allenatori che ci hanno fatto crescere".



CAMBIAMENTI - "No, mancanza di soddisfazione no, dopo cinque scudetti e due finali di Champions. Abbiamo cambiato perché avevamo delle lacune. Andato via Caceres è arrivato De Ligt, che l'anno scorso è stato il miglior difensore della Champions. Poi avevamo due lacune in mezzo e abbiamo riempito anche quello. Poi non dimentichiamo che abbiamo riportato a casa Gigi Buffon che è un emblema, e Demiral che è un giovane importante".