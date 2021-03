7









Centrare il piazzamento in Champions League senza troppi patemi, poi per la sarà il tempo del mercato, della programmazione futura e dei colpi estivi. Ad oner del vero, le trattative non si fermano mai, con contatti e sondaggi che proseguono tutto l’anno, in modo da farsi trovare pronti al momento più opportuno. Così agisce la Juventus, che ha già scritto in cima alla lista delle priorità il nome di Manuel Locatelli ma non solo, perché l’operazione ringiovanimento ha spinto la dirigenza bianconera a guardare altrove, all’estero.



RENSCH - Come in Olanda, sponda Ajax, proprio come successe per De Ligt. Qui spicca Ryan Gravenberch, talento gestito da Mino Raiola e definito il nuovo Pogba per stile e movenze. La Juve lo stima, ma non è l’unico giocatore dei Lancieri sotto la lente di ingrandimento. Paratici, come riporta Tuttosport, ha messo gli occhi su Devyne Rensch, 18enne jolly della squadra di Ten Hag, che rispecchia i principi della scuola Ajax. Gioca prevalentemente come terzino destro, ma è stato adattato anche da difensore centrale e centrocampista. Polivalente. Nuovo nome, dunque, sul taccuino degli uomini di mercato bianconeri.



NUNO MENDES - Un altro giovane nel mirino è Nuno Mendes, 18enne terzino sinistro dello Sporting Lisbona, che grazie ai suoi gioiellini sta dominando il campionato portoghese. Il CFO della Juve lo osserva da diversi mesi e nelle ultime ore ha avuta la fortuna di poterlo visionare da vicinissimo, dato che il Portogallo di Cristiano Ronaldo si sta allenando alla Continassa. Priorità Locatelli, ma antenne sintonizzate anche su altri talenti, giovani e promettenti.