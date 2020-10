Nuova settimana, e il copione si ripete. Dopo la multa presa post-Crotone, Fabio Paratici è stato nuovamente sanzionato dal Giudice Sportivo per episodi occorsi in Juventus-Hellas Verona: “Paratici Fabio (Juventus): In quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo". I tifosi anti-Juve non l’hanno risparmiato, riversandosi su Twitter commentando la nuova multa inflitta al responsabile dell’area sportiva bianconera.



