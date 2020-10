1









La multa inflitta a Fabio Paratici sta già scatenando polemica. Il Giudice Sportivo ha sanzionato il responsabile dell’area sportiva della Juventus “In quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”. La decisione ha scatenato i tifosi anti-Juve sui social, che lo hanno preso di mira.



