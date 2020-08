1









Missione in Inghilterra per Fabio Paratici, che secondo quanto riporta La Stampa oggi è atteso a Londa per incontri di mercato. Il primo, già in agenda, è quello con la Roma per Nicolò Zaniolo: il classe '99 giallorosso è da tempo nel mirino dei bianconeri ed un pallino del CFO della Juve, che proverà a strapparlo fino all'ultimo alla Roma anche se non sarà un'impresa facile; l'altro incontro è per discutere dell'attaccante: da una parte Alexandre Lacazette dell'Arsenal, dall'altra Raul Jimenez del Wolverhampton.