considerando come in quel momento la Juve fosse ferma agli 82 milioni di plusvalenza registrati nella sessione estiva di mercato: bisognava raddoppiarle.. Vendendo in maniera diretta e definitiva tutta una serie di giocatori, da Han a Muratore fino a Emre Can. Scambiandone molti di più, con l'operazione Arthur-Pjanic che è solo la punta dell'iceberg, come abbiamo analizzato ieri . Se il fine giustifica i mezzi, un autentico capolavoro di Paratici. Sempre che valutare 7 milioni Muratore, 8 Matheus Pereira e via discorrendo, possa sembra qualcosa di normale a tutti quanti, così come quei giocatori comprati ad agosto e poi ceduti a gennaio (vedi Han e Mota Carvalho)Poi mancano ancora poco più di 24 ore, altre ufficialità potrebbero alzare ulteriormente il conteggio: la più attesa è quella di Pjanic ovviamente, il Barcellona deve ancora esercitare l'obbligo di riscatto per Matheus Pereira per 8 milioni, sarebbero circa 6,5 milioni di plusvalenza, in attesa dell'annuncio lo scambio Felix Correia-Pablo Moreno, se fosse confermata la valutazione di 10 milioni ecco che la Juve registrerebbe altri 9,5 milioni di plusvalenza. E: con il Barcellona si parla di un altro giovane, caldi i nomi di Marco Olivieri e Nicolò Fagioli, con il Basilea è in dirittura d'arrivo la cessione di Kaly Sene, per Stephy Mavididi si parla di Atalanta una volta sfumato il riscatto del Dijon.