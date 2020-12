Oggi è l'uomo mercato della Juve, ma in passato Fabio Paratici stava per andare... al Milan! Ricostruiamo il tutto: nel 2015 sulla panchina rossonera c'era Pippo Inzaghi, ex attaccante della Juve e grande amico di Paratici. E proprio in quel momento l'allenatore, oggi al Benevento, voleva Paratici in rossonero. L'operazione poi non è decollata e il CFO bianconero è rimasto a Torino: un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare tutti i piani della Juve.