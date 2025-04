Paratici-Milan, Gravina: 'Nulla che impedisca la firma'. Poi l'elogio ai rossoneri

Getty Images

Il presidente della FIGCha parlato ai media presenti al Social Football Summit in corso a Roma, tra i quali Calciomercato.com, rispondendo anche a una domanda sulla pista, raffreddata negli ultimi giorni, che porterebbe l'ex dirigente della Juventus a rivestire il ruolo di direttore sportivo del: "Ho letto che qualcuno ha avvicinato il mio nome a ipotesi di questo tipo (cioè che siano arrivate pressioni per far saltare l'affare o che comunque l'operazione sia sotto la lente d'ingrandimento, ndr). Assolutamente no, il Milan o chiunque può contrattualizzare Paratici, che com'è noto non può operare fino al luglio del 2025. Non può operare, ma non c'è nessuna norma che gli vieti di essere messo sotto contratto".

Le parole di Gravina sul Milan

Poi, da parte del presidente federale che di recente ha fatto visita al quartier generale dellaalla Continassa, anche un altro accenno al Milan, e in particolare al suo lavoro con i giovani: "Si tratta del club che fornisce più giocatori alle Nazionali giovanili, 31 contro i 28 dell'Atalanta. Sarà una strana coincidenza, ma da quando ci sono le seconde squadre il Milan ha avviato un percorso, anche sacrificando il valore della competitività. Ha fatto una scelta di visione, di lungimiranza, di senso di responsabilità. Questa è la dimostrazione, l'aver ridotto l'età dei calciatori in Primavera e per effetto domino anche l'età della seconda squadra. Si rischia sportivamente, ma la politica dei giovani ripaga nel tempo".