CM - Incontro Paratici-Furlani: l'ex Juventus sarà il nuovo ds del Milan

Il Milan sembra sempre più deciso a puntare su Fabio Paratici per il ruolo di direttore sportivo. I rossoneri, come riporta Calciomercato.com, avrebbero dunque scelto l'ex Juventus come ds, e il casting va verso la conclusione, con Paratici che ha superato D'Amico e Tare.



L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha incontrato l'ex ds bianconero a Londra per chiudere l'accordo nonostante la concorrenza. Il Tottenham, infatti, voleva accelerare proprio su di lui dopo averlo avuto tra il 2021 e il 2023 in società.



Paratici tuttavia sta ancora scontando i 30 mesi di inibizione per il caso plusvalenze, e potrà tornare definitivamente dal 20 luglio. La firma del ds con il Milan sembra sempre più vicina, e dopo un incontro con Gerry Cardinale, anche lui a Londra, potrebbe arrivare entro le prossime 48 ore.