Notte di campioni stasera alle OGR di Torino, dove Joao Felix riceverà il premio Golden Boy, come miglior giocatore Under 21 d'Europa secondo un sondaggio lanciato da Tuttosport. Tra i premiati ci sarà anche Fabio Paratici per essere stato votato come miglior manager europeo del 2019. Il Chief Football Officer della Juventus in due anni ha portato in bianconero il giocatore più forte in circolazione - Cristiano Ronaldo - e uno dei migliori giovani: Matthijs De Ligt. Gli altri premi per Guendouzi (Arsenal, miglor giocatore europeo Under 21), Donnarumma (Milan, miglior portiere italiano Under 21), Greggi (Roma, migliore giocatrice italiana Under 21), Mendes (miglior procuratore europeo) e Berlusconi (premio alla carriera come miglior presidente europeo).