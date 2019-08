Non ha risposto, Mauro Icardi. Nel giorno del giudizio (e dell'auspicato no al Napoli), il centravanti si è chiuso nel suo silenzio: un disimpegno che però conferma quanto è emerso in questi giorni, e cioè che Maurito vuole solo la Juventus. A proposito: i bianconeri sono sempre più attivi in queste settimane sul fronte uscite, esattamente come ricorda La Gazzetta dello Sport. Si è quasi salvato dal calderone Paulo Dybala, che di certo non verrà scambiato con Icardi. TESORETTO - Si fa quasi prima a contare chi resta. Paratici ha cambiato drasticamente strategia in queste ore: oltre ai tre esuberi da lista, ha aggiunto altri due giocatori in vendita. Perciò, dopo Rugani alla Roma (che si farà, nonostante i tentennamenti), adesso tocca a Mario Mandzukic cambiare aria, che su di lui negli ultimi giorni si è scatenato il Barcellona. Anche Emre Can è sul piede di partenza, così come Blaise Matuidi. Non è sul mercato Miralem Pjanic, nonostante gli ultimi e fitti colloqui con l'agente Ramadani. Ah, occhio pure a Bentancur nel finale: il Boca vanta il diritto ad ottenere la metà dell’introito della rivendita, ma non è scontato che rimanga comunque.