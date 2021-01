Fabio Paratici parla a Rai Sport prima della gara tra Juventus e Spal, quarto di finale di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni: "Giochiamo tutte le partite per vincere, come sempre, in tutte le competizioni. La Coppa Italia fa parte di queste e, infatti, stasera ci sarà una bella partita da giocare e noi la affronteremo nel migliore dei modi".



SUPERCOPPA - "Abbiamo giocato tantissime partite in questo gennaio e fino ad ora le abbiamo vinte, tutte tranne una, quella a Milano. E' normale, ci può essere qualche inciampo. Non abbiamo giocato una buona partita contro l'Inter, ma abbiamo fatto tante buone partite nel resto di gennaio".



BUFFON - "E' straordinario e qui è casa sua. Il discorso rinnovo? Lo affronteremo come sempre con grande serenità, nel momento opportuno, quando lui lo riterrà più opportuno".



MERCATO - "Questo è un mercato di opportunità, le opportunità, sia tecniche che economiche. E noi logicamente dobbiamo stare attenti a tutto. Come tutte le società e tutti i direttori sportivi devono essere vigili sul mercato. Se non ci saranno investimenti, è perché abbiamo una rosa competitiva e siamo a posto e al completo in tutti i settori, quindi non faremo nulla".