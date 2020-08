Continua la caccia a un centravanti da parte della Juve. Gonzalo Higuain non fa parte del progetto del futuro, per questo i bianconeri si stanno muovendo alla ricerca del suo sostituto. Secondo quanto riporta Tuttosport, è in programma un incontro tra Paratici e Jorge Mendes per parlare di Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton che piace molto ai bianconeri e che in casa Juve ha uno sponsor niente male come Cristiano Ronaldo. Tra gli altri profili seguiti, anche Lacazette dell'Arsenal e Zapata dell'Atalanta.