3









Nel 3-5-2 che ha decretato la disfatta in Champions del Manchester City, c’era anche lui, Joao Cancelo, ex terzino della Juventus schierato titolare come ala sinistra a tutta fascia. Una scelta inneggiata da Pep Guardiola (condannato dai media inglesi), che ha voluto dargli fiducia per il suo “gioco aggressivo”. Quello che per metà stagione aveva espresso anche allo Stadium, facendo esaltare il popolo bianconero. Gli stessi tifosi della Juventus hanno riesumato il famoso scambio concluso un’estate fa, che ha portato l’esterno portoghese ai Citizizens mentre a fare il percorso inverso è stato Danilo, più un conguaglio cash di 28 milioni di euro. Twitter si è spaccato a metà, tra chi reputa l’operazione un vero affare e chi ancora, a distanza di un anno, continua a condannarla. Sfoglia la gallery per vedere i commenti dei tifosi della Juve, divisi in due fazioni