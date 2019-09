Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro la Fiorentina: "Sarri nelle ultime ore è molto tranquillo, sfido chiunque a non poter stare con la sua squadra in panchina poi. E' una situazione comunque di difficoltà".



MANDZUKIC - "Via? Non c'erano primi e ultimi l'anno scorso e non ci sono oggi. Mario è stato un giocatore importantissimo per noi, lo dobbiamo solo ringraziare per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni. E' un grande campione, l'ha dimostrato sempre. Ora c'è una possibilità, in accordo con lui, con il mister e con noi abbiamo deciso di non partecipare a questa trasferta. Qatar o Mls? Qatar".



ROSA PIU' FORTE - "Meglio dell'anno scorso? Noi, tutti insieme, facciamo di tutto per migliorare la rosa ogni anno. Siamo convinti di averlo fatto".