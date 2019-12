Fabio Paratici, direttore dell'area sportiva della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della Supercoppa Italiana contro la Lazio:



SCELTE DI SARRI - "E' il primo obiettivo stagionale, siamo stati accolti molto calorosamente. Siamo felici di essere qui. De Ligt fuori e il tridente? Il mister ha scelto, nelle ultime partite questa formazione ha fatto bene, speriamo possa far bene anche oggi".



MANDZUKIC - "Siamo ai dettagli, l'affare non è ancora definito totalmente. E' in Qatar, siamo felici per questi quattro anni insieme, è un grande uomo. Speriamo che possa andare in porto, è stato un giocatore importante per noi".