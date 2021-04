"​Paratici mai come in questo momento sembra vicino all’addio, dopo oltre un decennio con la casacca bianconera: ha il contratto in scadenza, il rinnovo non è scontato e lui è tentato da un’esperienza in Inghilterra. L’incertezza riguarda anche Nedved, fedele numero due di Agnelli. Con l’addio di Paratici e Pavel diventerebbe più facile il ritorno di Allegri e anche un suo coinvolgimento più diretto nella costruzione della nuova Juventus". E' quanto riporta la Gazzetta dello Sport sulla situazione Paratici-Juve.