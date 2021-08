"Il Barcellona sarà stato pure più avanti in preparazione della Juventus, però la pochezza della mediana bianconera è tornata ad essere evidente pure alla Joan Cruyff arena, con un Ramsey improponibile come play basso e il solito Bernardeschi né carne né pesce. Maluccio pure McKennie, un po’ meglio Bentancur finalmente sgravato dall’onere di costruire la manovra. Poi, per favore, anche Allegri lasci perdere l’utilizzo di Danilo a centrocampo come ogni tanto faceva Pirlo e faccia fare al brasiliano solo ciò che sa fare bene, ovvero il terzino. Tra l’altro, nell’ultima Copa America è stato pure uno dei migliori in quel ruolo. Il suo.Quel centrocampo disegnato (male) da Paratici va assolutamente rivisto da Cherubini, altrimenti si rischierà seriamente di rivedere anche in questa stagione la Juve di quella precedente, con zero idee, scarsa interdizione e inconsistente contributo sotto porta. Madama ha sempre avuto centrocampisti prolifici in zona gol, dai tempi di Cuccureddu, e deve tornare a riaverli, in modo da avere più soluzioni lì davanti anche quando gli attaccanti non trovano la rete, com’è successo al Gamper a Morata e Ronaldo, complice la grande reattività di Neto.Locatelli e Pjanic non potranno essere i salvatori della patria ma sarebbero già qualcosa rispetto alla mediocrità attuale. Dicevamo prima di Rugani e Pellegrini, altrettanto mi chiedo come possa essere mai potuto approdare alla Juve uno come Arthur che, per fortuna (causa riabilitazione post intervento chirurgico) resterà fuori dai giochi almeno fino al prossimo inverno. La mega plusvalenza iscritta a bilancio non giustificherà mai la mega mediocrità tecnica del giocatore.Così come non sono spiegabili i quasi 8 milioni di ingaggio per Ramsey, il cui contributo alla causa bianconera è stato fin qui pressoché impalpabile causa infortuni no-stop e che già ne avevano segnato la carriera nelle sue ultime stagioni con l’Arsenal. C’è da augurarsi non ne abbia uno ora, perché ne comprometterebbe definitivamente una possibile cessione anche all’unico amatore sul mercato. Allegri eviti di riproporlo come play pure nell’ultima amichevole con l’Atalanta, ma spinga invece per poter aggiungere al più presto in rosa almeno Locatelli e Pjanic. ".