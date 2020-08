Il rinnovamento della Juventus in questo caldo agosto post Covid e post eliminazione agli ottavi di Champions non riguarda solo giocatori e staff tecnico, ma anche i quadri dirigenziali: è questione di tempo la promozione del direttore tecnico Federico Cherubini a un ruolo di direzione generale, un vero e proprio "sorpasso" ai danni di Fabio Paratici. E pensare che fu proprio Paratici a suggerirlo alla Juve nel 2012...

IDENTIKIT - Su Calciomercato.com possiamo oggi leggere un profilo accurato di Cherubini: "Prima settore giovanile, poi la crescita graduale al seguito di Primavera e Under 23 infine la promozione a vice-ds prima e responsabile di tutta l'area tecnica al di sotto della prima squadra poi. Negli anni poi ha saputo resistere anche ad alti e bassi interni, come spesso capita lavorando nello stesso club (il più grande) per otto anni: contatti con l'Inter per un ruolo del tutto simile, ma anche con Udinese, Sassuolo e Milan da ds, posizione proposta recentemente anche dal Parma. Niente da fare, Cherubini ha sempre respinto al mittente continuando a lavorare alla Juve, guadagnandosi nell'ultimo biennio la fiducia via via maggiore proprio di Agnelli. Che ora ha deciso di promuoverlo, questione solo di tempo per l'ufficialità, sarà lui l'uomo delle trattative come una volta era Marotta. Aspettando di capire il futuro di Paratici, tutt'altro che certo: ma questa è un'altra storia".