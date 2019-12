Fabio Paratici parla nel corso della cerimonia Golden Boy che l'ha visto premiato come miglior dirigente del 2019: "Lione? Un mezzo sorriso lo facciamo perché le avversarie potevano essere peggiori sulla carta, sappiamo che la Champions League è sempre impegnativa".



PREMIO - “Ringrazio la giuria per avermi omaggiato di questo premio importante. Per De Ligt è stata una bella serata l’anno scorso, ci abbiamo parlato, non è stata la prima volta. Sicuramente ha potuto visitare Torino e respirare l’ambiente di Torino e della Juve. Per me è una serata importante in una città che è la mia da dieci anni, dedico questo premio a tutti i collaboratori che hanno lavorato con me".