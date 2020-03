Il Coronavirus non ferma il mercato della Juve, già a lavoro per pianificare obiettive e strategie in attesa della riapertura ufficiale. Nei radar bianconeri ci sono sette giocatori italiani che i dirigenti della Juve proveranno a portare a Torino: "Emerson Palmieri (Chelsea), Luca Pellegrini (Cagliari, già di proprietà del club bianconero), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Rolando Mandragora (Udinese, ma c'è l'accordo per il riacquisto da parte della Juve), Sandro Tonali (Brescia), Federico Chiesa (Fiorentina) e Riccardo Orsolini (Bologna, ma c'è l'intesa per un eventuale ritorno in bianconero).