Luis Suarez alla Juventus a parametro zero. E' questo il grande colpo al quale sta lavorando Fabio Paratici. IL CFO bianconero sta lavorando su più tavoli perché oltre a Suarez sta trattando anche Dzeko con la Roma, l'attaccante uruguaiano sta discutendo la risoluzione del contratto con il Barcellona dove è in atto una rivoluzione quasi completa che potrebbe coinvolgere anche Lionel Messi (anche lui accostato ai bianconeri). Paratici lavora su Suarez: un colpo da novanta, ma può arrivare a zero.