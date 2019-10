Il Chief Football Officer della Juventus Fabioè stato premiato ad Amatrice come manager dell'anno (per la terza volta) nell'ambito del premio "Manlio Scopigno e Felice Pulici". Ecco le sue dichiarazioni su Cristiano Ronaldo: "​Andrà via? Assolutamente no, ora è molto concentrato per raggiungere gli obiettivi che ha, quindi non credo proprio che possa andare via né alla fine della stagione né in seguito. Noi siamo molto felici di lui e lui è molto felice alla Juve".