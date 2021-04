Il commento di Fabio Paratici nel prepartita di Juventus-Parma su Dazn: "Stasera è una partita molto importante. Dybala? Lui è sempre importante a prescindere da quanto gioca. È una persona, prima che un calciatore, importante da avere a disposizione per tutto l'ambiente"

SUPERLEGA - "Sono state 72 ore uniche. Noi restiamo convinti della bontà di questo progetto, un'occasione unica per dare una mano a tutta la struttura piramidale del calcio. Come tutti i cambiamenti, come anche il passaggio dalla Champions League solo dei vincenti a quella delle seconde e terze che fu uno shock, così come anche il nostro cambio di logo che inizialmente era stato recepito male per poi avere grande successo, anche questo necessitava di un minimo di tempo metabolizzarlo e capirlo. Ma in futuro sarebbe stato un bene per il calcio".

LUCARELLI HA PARLATO DI CALPESTAMENTO DELLA MERITOCRAZIA - "Noi rispettiamo le opinioni di tutti e in queste 72 ore hanno parlato veramente tutti. Con tutti intendo proprio tutti. Per parlare di un argomento bisogna essere preparati. Io non parlo di medicina con un professore. Ma questo è un argomento più popolare e i tifosi ci mancano tantissimo. Però non possiamo considerare tutte le interviste e opinioni emesse da chiunque possa parlare. Oggi ci sono i social che rispetto ad anni fa danno più risalto e opportunità di parole. Però diciamo una cosa: le parole come meritocrazia e i valori non li abbiamo mai messi in dubbio!"