Il CFO della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio di Juventus-Sassuolo: "Noi giochiamo tutte le partite per vincere e migliorare. Poi la classifica si guarderà a marzo e aprile. Ci sono alti e bassi per tutti, si gioca ogni tre giorni e i giocatori non sono macchine; senza pubblico devono crearsi da soli il livello di attenzione e concentrazione. Sono tutte caratteristiche di questo campionato, uguali per tutte".



MERCATO - "Locatelli? Noi siamo molto contenti dei giocatori che abbiamo, e in giro per il mondo ce ne sono tanti bravi. Se dobbiamo dire tutti ai quali pensiamo facciamo tre o quattro trasmissioni. La quarta punta? Crediamo di avere una rosa molto competitiva, giochiamo le partite e facciamo le nostre valutazioni senza fretta e senza avere alcuna necessità. La rosa è al completo, il mercato a volte presenta opportunità che una società decide di cogliere o meno".