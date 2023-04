Come racconta Gazzetta, pertutto è avvenuto molto in fretta: poche ore dopo la conferma della squalifica sono arrivate le dimissioni dal ruolo di direttore generale del club inglese, che lo aveva assunto nell’estate 2021. "L’estensione della condanna anche fuori dall’Italia impedisce a Fabio di svolgere i suoi compiti come direttore dell’area tecnica — si legge nel comunicato del Tottenham —. Di conseguenza Fabio ha preso la decisione di rassegnare le dimissioni dalla sua posizione nel nostro club con effetto immediato per concentrarsi sulla sua posizione legale rispetto alle contestazioni di Figc e Fifa".Paratici, che nel frattempo aveva presentato ricorso alladella, aveva già deciso didopo l’estensione a livello mondiale della condanna della Federcalcio. Ieri il divorzio è diventato definitivo. "Questo è stato un periodo stressante per Fabio e la sua famiglia — ha detto Daniel Levy, presidente del Tottenham —. Volevamo assicurarci di aver consentito il rispetto del giusto processo. Fabio è un uomo che vive e respira il calcio, gli auguriamo ogni bene. Come delineato nei nostri risultati di fine anno, abbiamo iniziato diversi mesi fa a ristrutturare le nostre operazioni calcistiche e la scorsa settimana abbiamo annunciato la nomina di Scott Munn come Chief Football Officer a capo di tutti i dipartimenti. Continueremo a rafforzare la nostra società nei prossimi mesi".