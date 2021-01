Fabio Paratici ha parlato ai microfoni della Rai a pochi minuti da Juventus-Genoa, valida per gli ottavi di finali di Coppa Italia: "Come per tutte le partite, noi giochiamo per vincere tutte le competizioni e fare il meglio possibile. Anche stasera daremo il massimo per ottenere la vittoria e passare il turno."

SCAMACCA E SHOMURODOV - "Come già detto, la nostra rosa è competitiva e siamo contenti dei nostri giocatori, se poi si presenteranno opportunità positive a gennaio le raccoglieremo. Ma non c'è fretta".