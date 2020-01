Fabio Paratici, a Sky Sport, fa il punto del mercato e di Napoli-Juve.



LA PARTITA - "Abbiamo vissuto una giornata, come sempre quando giochi di sera, impegnativa come sempre è questa trasferta. Sappiamo i risultati, è normale. -27? Il Napoli è un esempio di gestione, di risultati, sono stati tanti anni in Champions. Ma è un mondo che va talmente veloce che tanti dimenticano com'era prima. Hanno tanti giocatori forti, appetibili sul mercato. Momento di difficoltà che possono succedere a tutti. Il risultato non è scontato, non lo era che facesse 90 punti o che andasse così tante volte in Champions League. Come non è scontato che la Juve vinca 8 scudetti di fila. E' un mondo tanto veloce ci si dimentica di tutto".



MERCATO - "Scambio col Psg? Nel mercato ci si parla, nascono opportunità, questa di De Sciglio-Kurzawa è un'ipotesi portata avanti tra i due club, con la conoscenza dei calciatori. Vedremo nei prossimi giorni. Emre? E' un calciatore importante: Contento se rimane, se c'è una possibilità valuteremo. Ci sono tante squadre interessate a lui, è uno dei più forti d'Europa. E' normale che abbia questo tipo di spasimanti".



BERNARDESCHI - "Come ho detto prima, la Juve ha una rosa ampia e di grande qualità. Normale che i nostri siano appetiti da altri club, ci fa piacere. Non c'è nessuna trattativa in corso col Barcellona o col Milan. Andiamo avanti con questa rosa, vediamo nei prossimi giorni. L'unico Emre Can? Vediamo l'ipotesi di scambio con il Paris, non credo su Emre..."



ALTRO CENTROCAMPISTA - "Siamo contenti così, speriamo che Emre resti perché è importante. Se uscirà, non sarà sostituito".