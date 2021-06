Fabio Paratici, nuovo dirigente del Tottenham, è pronto a duellare con la Juventus, sua ex squadra, per diversi obiettivi di mercato. Come scrive Tuttosport, in cima alla lista dei desideri per l'attacco c'è Gabriel Jesus, tanto stimato da Cherubini e Allegri. Non solo il reparto avanzato, però, visto che gli Spurs hanno messo nel mirino anche Nikola Milenkovic, altro pallino del club bianconero.