Fabio Paratici è intervenuto a Mediaset nel post-partita di Barcellona-Juve: "Inibizione del Giudice Sportivo? Sono molto sereno, capita nella concitazione delle partite, chiediamo scusa per atteggiamento non consono, purtroppo sono cose che succedono".



CASO-SUAREZ - "C'è un comunicato del club, ho già parlato, non aggiungo altro".



POGBA - "Non si è svincolato, bisogna pagare. E' un giocatore a cui vogliamo bene, è un bravissimo giocatore, lo sappiamo più di tutti, ma a oggi è un giocatore del Manchester United".