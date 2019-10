Nel prepartita diFabioha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Conosco molto bene, è un grande professionista e un bravissimo allenatore. Ma, al di là di lui, io sono qui da 10 anni e questa è sempre una sfida dura e impegnativa.. Ci sono grandi giocatori e allenatori, sarà sicuramente una bella partita".- Su Paulo: "L'ho ripetuto continuamente anche quest'estate, è il numero 10 della Juve. Un grande giocatore, tant'è che era appetito da grandi squadre. Stesso discorso per, che non dimentichiamoci ha una media gol pazzesca ed è stato decisivo qui a San Siro per la vittoria del settimo scudetto. Perché Paulo titolare? Di queste cose se ne occupa, dovete chiedere a lui".- Su Matthijs: "E' un grande giocatore, che è stato premiato come miglior difensore della Champions l'anno scorso. non dimentichiamoci che ha 19 anni, ogni tanto ci si scorda questo particolare importante. E' già un grande giocatore, sicuramente avrà una crescita. Si sta adattando bene e non credo che sia un pensiero per noi. Anzi, è un plus".