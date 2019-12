Juventus-Psg, asse caldo di mercato. I bianconeri stanno lavorando a uno scambio con il club francese che porterebbe riporterebbe in Italia Leandro Paredes, ex Roma, con Emre Can che si trasferirebbe in Francia. Ipotesi possibile e che Paratici sta provando a chiudere per il mercato di gennaio, perché tutti e due i giocatori hanno intenzione di cambiare squadra a causa del poco spazio con i rispettivi allenatori.