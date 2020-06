Si scaldano i discorsi di mercato, ora che il campionato è ripreso e il 30 giugno - data della chiusura dei bilanci - si avvicina. Così, la Juventus si sta guardando intorno, con Fabio Paratici impegnato a parlare con gli agenti dei calciatori per discutere del loro futuro. Così, come riporta Calciomercato.com, il CFO bianconero ha fissato nella giornata di oggi un appuntamento con Fali Ramadani, agente di Miralem Pjanic, ma non solo. Infatti, oltre alla trattativa aperta con il Barcellona per lo scambio che coinvolge il bosniaco e Arthur, ci sono altri nomi in ballo. Il filo che il procuratore sta cercando di tendere lega Torino a Roma, con la sponda giallorossa della capitale intenzionata a portare avanti nuovi proficui discorsi con la Juventus.



Su tutti, si parla di Cengiz Under. Infatti, il turco della Roma potrebbe essere uno dei giocatori da sacrificare per sanare il bilancio, che per il club di Pallotta rappresenta una vera e propria deadline. Così, dopo il primo tentennamento della Juve, che ne ha valutato il profilo in questi mesi, potrebbe tornare alla carica, così da convincere Paratici della bontà dell'operazione. Dal valore tutto sommato contenuto, visti i tempi: Under, infatti, partirebbe per una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro.



Per le due squadre, il buon feeling mostrato in questi anni rappresenta sicuramente un aiuto, per sbloccare eventuali trattative che restano bloccate. Tra i nomi di cui si è parlato tra Juve e Roma, c'è anche quello di Bryan Cristante - che si lega anche all'eventuale recompra di Mandragora dall'Udinese - ma l'opposizione di Fonseca sulla cessione dell'ex Atalanta ha costretto a virare su altri obiettivi. Per questo si parla di Under, per questo Ramadani proverà a riaprire il canale che non si è mai definitivamente chiuso.