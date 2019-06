Fabio Paratici ha incontrato l'agente e intermediario Fali Ramadani per limare i dettagli dell'accordo con Maurizio Sarri, già bloccato un paio di settimane fa da Andrea Agnelli e Pavel Nedved che volarno a Londra per trovare un accordo di massima con l'ex allenatore del Napoli. Ramadani, tuttavia, è anche l'agente di uno dei pallini di Maurizio Sarri, ovvero Kalidou Koulibaly. Nel corso dell'incontro si è parlato anche del difensore del Napoli che ha una clausola da 150 milioni di euro, valida solo per i club esteri. La Juve però ci spera e con Sarri ha un'arma in più.