Fabio Paratici nella giornata di oggi è sbarcato a Manchester per chiudere lo scambio tra Joao Cancelo e Danilo con il Manchester City. Missione compiuta, ma il direttore dell'area sportiva bianconera non si è fermato qui. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, Paratici sta ora tornando a Londra per incontrare nuovamente il Manchester United e provare a riaprire la strada che porta a Romelu Lukaku, dopo che Paulo Dybala, nelle ultime ore, ha fatto infuriare i Red Devils, allontanatisi dalla Joya in seguito alle pazzesche richieste fatte dall'argentino e dal suo entourage per il trasferimento. E lo United, a tal proposito, avrebbe chiesto alla Juventus di pagare parte delle commissioni e dei diritti d'immagine per chiudere la trattativa. LE ULTIME - Al momento, però, filtra pessimismo a riguardo, così come per un altro affare importante in ballo con lo United: Mario Mandzukic, ieri vicino al trasferimento a Manchester, oggi è più lontano, come effetto collaterale del mancato scambio tra Dybala e Lukaku. Al momento, come riporta la fonte, non ci sono invece discorsi aperti per quanto riguarda Paul Pogba, sul cui ritorno a Torino si sta lavorando fin dalle prime settimane di mercato. Paratici, insomma, rischia di tornare con un nulla di fatto. A lui la possibilità di rendere proficua la trasferta a Londra, per sbloccare il mercato sull'asse tra Torino e Manchester.