Siamo al rush finale, lo scambio Pjanic-Arthur tra Juventus e Barcellona vive i suoi momenti più intensi e cruciali. Ecco perché l’agente del bosniaco, Fali Ramadani, è tornato in Italia, e nelle prossime ore parlerà con Fabio Paratici del suo assistito, anche per questioni legate agli emolumenti di quest’anno che andranno pagati nella prossima stagione. Non solo Pjanic al centro del discorso, ma anche Cengiz Under. Come riporta Calciomercato.com, il procuratore farà presente che il giocatore turco della Roma è disposto a tenere in cima alle preferenze il club bianconero. Dal canto suo, alla Juve era già stato proposto e non aveva declinato l’offerta, mettendo tutto in stand-by avendo parco esterni molto nutrito.