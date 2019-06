Fabio Paratici si trova in Inghilterra per perfezionare la cessione di Joao Cancelo. Secondo quanto riporta Tuttosport, il direttore dell'area sportiva della Juventus i è recato ieri nella capitale inglese per portare avanti di persona le trattative con il Manchester City. La Juve valuta Cancelo 60 milioni di euro mentre il club inglese ne offre circa 50. Una distanza non incolmabile sebbene la Juve accetti solo offerte cash ed abbia già detto no alla richiesta di inserire Danilo nella trattativa. La volontà della Juve è quella di trovare un accordo entro il 30 di giugno e Paratici sarebbe volato in Inghilterra per cercare di chiudere l'affare.