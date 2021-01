Fabio Paratici, a Rai Sport, ha presentato Juve-Napoli, finale di Supercoppa.



CUADRADO - "Abbiamo recuperato Cuadrado, siamo contenti, è importante per noi e sarà della partita".



RONALDO - "Ci aspettiamo quello che ci dà sempre. Carisma e personalità: non manca mai. Al di là dei gol, è molto carismatico. Quello che dà fuori e dentro dal campo".



INTER - "Non abbiamo fatto una buona partita, si gioca ogni tre giorni, giriamo pagina e giochiamo questa sera".



PIIRLO - "Non ci attendiamo niente di particolare, è il nostro allenatore, abbiamo grande fiducia in lui. Abbiamo fatto partite buone e meno buone. Giocare ogni tre giorni è sempre difficile. Mettere le energie mentali è molto complicato. Niente di particolare, è una finale e cercheremo di vincere".