Fabio Paratici non ha fatto ancora in tempo a diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Tottenham, e già in Inghilterra si parla del primo giocatore che l'ex dirigente della Juventus vuole portare a Londra per la prossima stagione: secondo il Daily Mail Paratici ha messo nel mirino il croato Ivan Perisic, uno dei giocatori più esperti dell'Inter che ha vinto lo scudetto.

Ieri Paratici ha dato il suo addio alla Juve con una commossa conferenza stampa: queste le parole SUE e quelle del presidente Andrea Agnelli.