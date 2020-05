2









In un estratto dell'intervista che Fabio Paratici ha rilasciato a Sky Sport (la versione integrale andrà in onda domani alle 14), il dirigente della Juventus ha parlato di come potrà essere il mercato post coronavirus: "Creativo ed elastico. Basta guardare alla quotidianità: ogni giorno cambiamo visione delle cose, quando arriva il bollettino delle 18 un giorno siamo più ottimisti e l'altro meno a seconda di quello che ci dicono. Anche sull'idea di ricominciare a giocare ed allenarsi o meno, si pensa una cosa e dopo due ore si cambia idea. Per questo, anche nel mercato servirà elasticità. E chi dice che la stagione 2020-21 non si possa fare con le stesse squadre di quella attuale? E' una possibilità". Nell'intervista di domani, si parlerà anche della possibilità di un mercato futuro stile NBA.