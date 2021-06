"Buon pomeriggio a tutti, è per me un onore, un piacere e motivo di felicità entrarare a far parte del Tottenham: sarà una grandissima esperienza per me e per la mia famiglia. Quando ero nella Juventus ci siamo incontrati due anni fa agli ottavi di Champions, gli Spurs sono una squadra fantastica, il club ha fatto così bene negli ultimi vent'anni: lo stadio, il campo di allenamento, la rosa... Il mio obiettivo è far rimanere il Tottenham su questi alti livelli e fare magari qualcosa di più, qualcosa di nuovo. Ho già svolto questo lavoro per tanto tempo alla Juve, un'esperienza sensazionale: dirigevo l'area calcistica, dallo scouting alle giovanili e la femminile. Il calcio per me non è solo lavoro, è la mia vita: penso a quello 24 ore al giorno, questa è la mia qualità principale! Ai tifosi chiedo di accogliermi nella loro famiglia, io prometto che lavorerò duramente ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi e migliorarci continuamente. Non vedo l'ora di intraprendere questa nuova avventura. Spero di infondere al club la mia energia, la mia passione e le mie motivazioni per fare sempre meglio."



Queste le prime parole, pronunciate in inglese, da Fabio Paratici come direttore sportivo del club londinese.