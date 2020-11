Fabio Paratici ha parlato a pochi minuti da Juve-Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni a Dazn: "Adattamento finito? Sono d'accordo. Siamo la Juve, è nel nostro DNA vincere, abbiamo un organico competitivo, siamo tutta gente abituata a vincere, quindi giusto così, quello che ha detto Pirlo ineccepibile.



NAZIONALI - Gli stop per le nazionali ci sono da sempre, naturalmente ora dà più fastidio per il momento che viviamo però ci dobbiamo convivere, adeguare e accettare queste situazioni. DYBALA - E' un grande giocatore, come tutti i grandi ha voglia di essere protagonista. E' stato sfortunato perché si sta trascinando questo virus dalla prima pausa per la Nazionale, l'ha avuto anche prima della gara contro la Lazio qualche problemino, quindi i primi 3-4 giorni post Lazio non si è allenato. Adesso ha ripreso a pieno regime, è della partita, avrà modo di riprendere la condizione e tornare il Dybala che conosciamo tutti.



RONALDO VIA? - Vi posso rassicurare: il futuro di Ronaldo è alla Juve. Poi i rumors di mercato ogni giorno ci sono giocatori accostati a diverse squadre, non ci preoccupiamo".