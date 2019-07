Gonzalo Higuain vuole la Juventus, ma la Juventus ha scelto la Roma. Come riporta Il Corriere dello Sport, Fabio Paratici e Pavel Nedved avrebbero rassicurato il Direttore Sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, sul futuro del Pipita. Una promessa, quindi, in attesa di trovare la chiave giusta per convincere anche il giocatore a sposare la causa giallorossa piuttosto che giocarsi la tanto sperata chance in bianconero.