Fabio Paratici, come tanti altri, era in astinenza da calcio durante il lockdown. Così il CFO della Juve non si è perso una partita di Bundesliga, primo campionato a ricominciare tra i cinque top. Il dirigente bianconero non si è perso una partita, e in particolare è rimasto stregato da un centrocampista dello Schalke: passaporto americano e capello riccio, si chiama Weston McKennie. Qualche mese dopo quel giocatore sbarcherà a Torino diventando un vero e proprio gioiello della Juve di Pirlo, che oggi ringrazia Paratici per l'intuizione. A riportare il retroscena è Tuttosport.