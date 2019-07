La Juventus ha già pianificato due cessioni per arrivare a Mauro Icardi. Gli attaccanti con la valigia in mano sono Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Entrambi i calciatori, tuttavia, vorrebbero provare a convincere il nuovo allenatore Maurizio Sarri anche se lo stesso tecnico ha ammesso come sarà difficile porre il veto sulle scelte della società sui calciatori che i dirigenti della Juve conoscono da più tempo di lui. Paratici ha scelto: gli attaccanti che dovranno far posto a Icardi sono Higuain e Mandzukic.