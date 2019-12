Tante richieste per Merih Demiral, difensore della Juventus che sta impressionando in questi ultimi mesi in biancoero tanto che Maurizio Sarri potrebbe farlo partire dal primo minuto anche contro la Lazio in Supercoppa. Il turco piace a Milan e Manchester United ma Paratici ha già deciso che il calciatore non è in partenza e che non sarà deciso per nessuna cifra. Se ci saranno offerte il sacrificato in difesa potrebbe essere Daniele Rugani, cercato dallo Zenit in estate ma rimasto in bianconero anche per l'infortunio di Chiellini destinato a tornare in campo tra febbraio e marzo ed a sostituire il difensore toscano in lista Champions.